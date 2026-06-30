Ben 5 anni dopo l'addio di Gianluigi Donnarumma dal Milan, direzione PSG, la storia sembra ripetersi: Alessandro Longoni, un'altro giovane portiere rossonero, volerà a Parigi. Certo, il livello dei due giocatori non è (al momento) paragonabile e inevitabilmente l'impatto sulla piazza che ha avuto il trasferimento di Donnarumma è stato ben più gravoso. Tuttavia, seppur per motivi diversi, entrambi hanno scelto il PSG, sempre pronto a cogliere le occasioni a parametro zero e a promettere un percorso ambizioso per i giovani.

Il divorzio tra Milan e Donnarumma fu doloroso, con il portiere che decise di non rinnovare il contratto (già oneroso, da circa 6 milioni a stagione) nonostante la proposta del Milan avesse raggiunto gli 8 milioni annui. Non si trovò un accordo e Gigio decise di accettare la corte del PSG, anche a causa di ambizioni personali (sebbene il Milan vinse poi lo Scudetto senza di lui). 5 anni dopo, un'altro portiere rossonero lascia il Milan per il PSG con prospettive di maggior impiego e di un ruolo più centrale nel progetto.

La partenza di Longoni

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La fuga di talenti è inevitabile?