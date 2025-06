Scrive così Daniele Longo, giornalista sportivo di Calciomercato.com questa mattina alle 08:30 sul suo profilo ufficiale di X. Sembra che siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il passaggio di Mike Maignan al Chelsea. Si parlava giusto qualche ora fa di una possibile offerta (che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi) di 18-20 milioni. Poi Fabrizio Romano ha confermato che i Blues hanno offerto, per la prima volta, 15 milioni al Diavolo. Ed ora, Daniele Longo parla di una trattativa ormai al capolinea, con Maignan in accordo totale col club inglese.