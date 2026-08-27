Il futuro di Leao è ad un punto di svolta decisivo, e la permanenza a Milano sembra ormai essere un capitolo chiuso. A lanciare l'indiscrezione di mercato è stato Davide Ornstein del 'The Athletic'. Secondo il giornalista, il Milan avrebbe accettato l'offerta ufficiale da 45 milioni di euro presentata dal Galatasaray per il cartellino dell'attaccante portoghese.

Calciomercato Milan, Leao in Turchia?

La palla passa ora interamente al giocatore: il club turco ha messo sul piatto un contratto con un ingaggio netto compreso tracifre da capogiro su cui il classe '99 sta riflettendo profondamente prima di dare una risposta definitiva.

Sullo sfondo resta comunque vivo l'interesse dell'Aston Villa, che continua a trattare per portare il portoghese in Premier League. Tuttavia, le condizioni proposte dal club inglese e da quello turco viaggiano su due binari differenti: la società inglese starebbe infatti spingendo per un prestito con obbligo di riscatto, formula che al momento non entusiasmo la dirigenza rossonera. La palla ora passa al portoghese, chiamato a decidere in tempi brevi