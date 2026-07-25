Dalla Turchia cresce l'interesse per il numero 10 rossonero: due club sono pronti a sfidarsi per il suo cartellino
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Il mercato del Milan comincia a muoversi anche in uscita. Dopo l'inizio scoppiettante in entrata, con l'acquisto record di Gonçalo Ramos e l'arrivo di Mario Gila per 100 milioni complessivi, i rossoneri hanno ottemperato il prima possibile alle necessità della rosa, coprendo i buchi e le lacune più evidenti nell'organico rossonero.
La Turchia si fa avanti per il portogheseL'interesse nei suoi confronti sta prendendo sempre più piede in Turchia, dove starebbero considerando seriamente di avanzare un'offerta al giocatore e al Milan. A tal proposito è intervenuto Orazio Accomando, che ha svelato i dettagli della potenziale operazione che imbastirebbe il Fenerbahce per il portoghese: 5 milioni di euro per il prestito annuale, con un obbligo di riscatto fissato a 35 milioni più bonus. Un'offerta che dunque supererebbe i 40 milioni di euro complessivi, anche se per il momento i rossoneri sembrerebbero riluttanti ad accettare l'idea di un prestito, seppur a fronte di una futura cessione definitiva.
Per il giocatore, invece, lo stipendio sarebbe stellare: 12 milioni di euro annui più bonus per 4 stagioni. Una cifra importante alla quale, però, Leao non avrebbe ancora detto sì.
Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, inoltre, in settimana è prevista la presenza di una delegazione del club turco in Italia, nel tentativo di approfondire la questione e capire se l'operazione potrebbe effettivamente andare in porto. Oltre ai gialloblu, però, un altra squadra continua a seguire attentamente il portoghese. Si tratta del Galatasaray, acerrimi nemici dei primi, che avrebbero proposto a loro volta a Leão un ingaggio vicino ai 12 milioni.
Insomma, l'interesse nei confronti del numero 10 rossonero sembra essere entrato nel vivo, ma la pista che porterebbe il portoghese in Turchia non si è ancora scaldata: Leão ha più di qualche dubbio e pare ancora in attesa di proposte da parte di grandi Club tra Liga e Premier League. Al momento però l'interesse concreto da parte dei top campionati scarseggia e Rafa rischia di doversi accontentare: non l'epilogo che si aspettava, probabilmente, dopo le dichiarazioni pre-Mondiale.
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