Il mercato del Milan comincia a muoversi anche in uscita. Dopo l'inizio scoppiettante in entrata, con l'acquisto record di Gonçalo Ramos e l'arrivo di Mario Gila per 100 milioni complessivi, i rossoneri hanno ottemperato il prima possibile alle necessità della rosa, coprendo i buchi e le lacune più evidenti nell'organico rossonero.

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La Turchia si fa avanti per il portoghese

Il mercato però, in questo momento, ha subito un rallentamento: il Diavolo segue diversi profili ma per pensare al loro approdo a Milanello servirà sbloccare anche il capitolo cessioni. Sono molti i giocatori considerati in esubero, tra elementi ormai fuori dal progetto e rossoneri con il "mal di pancia". Tra questi, il più noto èil portoghese ha espresso pubblicamente la volontà di comunicare un nuovo capitolo della propria carriera altrove e, ribadendo il concetto negli scorsi giorni, è ormai chiaro come il suo futuro sia sempre più lontano da Milano.L'interesse nei suoi confronti sta prendendo sempre più piede in Turchia, dove starebbero considerando seriamente di avanzare un'offerta al giocatore e al Milan. A tal proposito è intervenuto Orazio Accomando, che ha svelato i dettagli della potenziale operazione che imbastirebbe ilper il portoghese:annuale, con un obbligo di riscatto fissato aUn'offerta che dunque supererebbe i 40 milioni di euro complessivi, anche se per il momento i rossoneri sembrerebbero riluttanti ad accettare l'idea di un prestito, seppur a fronte di una futura cessione definitiva.

Per il giocatore, invece, lo stipendio sarebbe stellare: 12 milioni di euro annui più bonus per 4 stagioni. Una cifra importante alla quale, però, Leao non avrebbe ancora detto sì.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, inoltre, in settimana è prevista la presenza di una delegazione del club turco in Italia, nel tentativo di approfondire la questione e capire se l'operazione potrebbe effettivamente andare in porto. Oltre ai gialloblu, però, un altra squadra continua a seguire attentamente il portoghese. Si tratta del Galatasaray, acerrimi nemici dei primi, che avrebbero proposto a loro volta a Leão un ingaggio vicino ai 12 milioni.

Insomma, l'interesse nei confronti del numero 10 rossonero sembra essere entrato nel vivo, ma la pista che porterebbe il portoghese in Turchia non si è ancora scaldata: Leão ha più di qualche dubbio e pare ancora in attesa di proposte da parte di grandi Club tra Liga e Premier League. Al momento però l'interesse concreto da parte dei top campionati scarseggia e Rafa rischia di doversi accontentare: non l'epilogo che si aspettava, probabilmente, dopo le dichiarazioni pre-Mondiale.