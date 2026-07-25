Moretto: "Situazione di Leão è molto complicata, serve tempo". E occhio anche a Santiago Giménez

Continua il mercato del Milan: i rossoneri sono concentrati in questo momento alle possibili uscite, visto che il bisogno è quello di sfoltire la rosa e fare un po' di cassa dopo aver investito più di 100 milioni senza cessioni per chiudere Ramos e Gila. Due giocatori che dovrebbero essere ceduti in estate sono Rafael Leão e Santiago Giménez.

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Il futuro di Rafael Leão: cifre e retroscena di Moretto

"Si parla di Leão in ottica Roma che si sta concentrando su altri profili, ci sono altre priorità. Poi la situazione di Leão è molto complicata, serve tempo per sbloccarla, perché effettivamente il Milan chiede 50/60 milioni".

Ecco gli ultimi aggiornamenti del giornalista Matteo Moretto da YouTube sul numero 10 portoghese:

Spazio al possibile interesse del Fenerbahçe:

"L'interesse concreto c'è, sia del Galatasaray sia del Fenerbahçe, ma nessuno ha fatto un'offerta scritta al Milan. Serve pazienza".

Per Leão ci vorrà del tempo: per il Milan può essere un ostacolo importante perché i rossoneri sono alla ricerca di un trequartista offensivo forte e serve l'uscita del portoghese per iniziare l'assalto a una delle priorità per Ruben Amorim. Il primo obiettivo resta il giovane Karetsas: per battere la concorrenza del Borussia Dortmund servono circa 40 milioni di euro da offrire al Genk.

Santiago Giménez in uscita: c'è la Lazio?

Cessione difficile anche per Santiago Giménez: il messicano ha giocato una stagione molto deludente con zero gol in Serie A e in più si è fatto male alla caviglia durante i Mondiali 2026. Per il numero 7 del Milan c'è il possibile interesse della Lazio.

Ecco le novità da Moretto:

"La Lazio sta cercando una prima punta, forte fisicamente, che possa garantire un certo spessore all'interno dell'area di rigore e i due nomi forti sono Santiago Giménez del Milan e Carlos Espi del Levante. Tra i due convince di più Carlos Espi. C'è da dire che sono due operazioni complicate dal punto di vista dei costi".

Anche in questo caso il Milan vorrebbe monetizzare dalla cessione del messicano e potrebbe quindi non accettare un possibile prestito a meno che non sia con un obbligo di riscatto a cifre buone.