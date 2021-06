La giornata pazza di Giroud: dalle parole di Ibra al rinnovo col Chelsea

Ecco tutto quello che è successo oggi riguardo Giroud: il francese sembrava essere ad un passo dal Milan, invece ha rinnovato con il Chelsea

Enrico Ianuario

"Giroud ha grande esperienza e non abbiamo tanti giocatori che abbiano vinto trofei. Se viene è il benvenuto". Così ha esordito la 'Gazzetta dello Sport' nella mattinata di venerdì 4 giugno, riportando le parole di Ibrahimovic durante un'intervista concessa alla 'rosea'. E sembrava non esserci degli intoppi nella strada che potesse portare Giroud in direzione Milanello, e invece qualcosa è andato storto nelle ultime ore. Come un fulmine a ciel sereno, il Chelsea ha comunicato di aver rinnovato il contratto del neo campione d'Europa fino al 2022. Sicuramente un mazzata per la dirigenza rossonera, sicura di avere in pugno un grande campione da poter inserire nel gruppo allenato da Stefano Pioli.

Per essere più precisi, si tratterebbe di un rinnovo unilaterale. Una pratica eseguita anche lo scorso anno proprio dai 'blues' nei confronti di Giroud, anche allora in scadenza, e che sembrava destinato a trasferirsi all'Inter o alla Lazio. Anche in quell'occasione, il francese prolungò di un altro anno. Secondo quanto detto proprio dal suo entourage, questo rinnovo non impedirebbe al calciatore di poter trasferirsi altrove. Anzi, se è all'estero lo farà a parametro zero: ideale per il Milan che aveva intenzione proprio di prenderlo senza fare un esborso economico importante. A tal proposito, lo stesso Giroud ha anche lasciato delle curiose dichiarazioni a 'Radio Monte Carlo', dove in primis ha voluto omaggiare Ibrahimovic per le belle parole spese nei suoi confronti.

"Mi piace il suo carattere (di Ibrahimovic, ndr), il suo modo di esprimersi e di avere questa schiettezza anche se a volte è un po' violento. Va bene, lo prendo come una motivazione aggiuntiva. Oggi è fuori discussione parlare del mio futuro, il Milan è una delle tante. Oggi non si tratta di parlare del mio futuro. È sempre bello sentire Zlatan dire cose del genere". Non ha escluso, dunque, la possibilità di trasferirsi al Milan. Nonostante il rinnovo di contratto, la pista rimane più che viva. Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione