Inter, Trevisani: “Calhanoglu a zero è veramente un ottimo colpo” | News

Riccardo Trevisani, noto telecronista sportivo, ha commentato il trasferimento all'Inter da parte dell'ormai ex Milan Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è pronto a mettere nero su bianco sul nuovo contratto. Non un contratto che lo legherà al Milan ma ai rivali cittadini dell'Inter. Com'è ormai ben noto a tutti, il turco ha trovato un accordo con i nerazzurri sulla base di 5 milioni di euro più uno di bonus per i prossimi tre anni. Questa mattina ha anche sostenuto le visite mediche di rito e nelle prossime ore verrà ufficializzato dal club di Appiano Gentile. Riguardo proprio l'ormai ex rossonero, Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così questo clamoroso trasferimento. "Simone Inzaghi si è andato a prendere un Luis Alberto a parametro zero, anche se con caratteristiche diverse, perché il turco è un po' più fisico mentre il laziale è un bel po' più tecnico. A zero è veramente un ottimo colpo".