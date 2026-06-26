Mentre il mercato del Milan entra nel vivo, in casa Inter si registrano due brusche frenate nel giro di pochi giorni. Due trattative che sembravano vicine alla chiusura sono sfumate definitivamente. I piani della dirigenza nerazzurra per assicurarsi le prestazioni di Marco Palestra e Nico Paz si sono interrotti bruscamente a causa del rilancio della concorrenza e delle diverse ambizioni dei calciatori.

Inter, ecco perché è saltato Palestra

Sfuma anche Nico Paz, nerazzurri fuori dai giochi

Il primo imprevisto per la società nerazzurra è il mancato arrivo di. L'aveva raggiunto un'intesa di massima con l'esterno classe 2005 e stava limando gli ultimi dettagli con l'per il via libera definitivo. L'offerta interista si aggirava intorno ai 50 milioni di euro, bonus inclusi. La trattativa, tuttavia è saltata a causa dell'inserimento deldi Xabi Alonso, che ha messo sul piatto un ingaggio raddoppiato per il calciatore, un anno in più di contratto e una proposta alla 'Dea' da 60 milioni di euro complessivi.Sfumato Palestra,ha virato con forza su, in bilico tra la permanenza ale il ritorno al. “Paz vuole l’Inter”, così ha titolato l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’. I ‘Blancos’, tuttavia, hanno optato per una cessione definitiva al club di Cesc Fabregas, concedendo ai lariani una corsia preferenziale. L'operazione con il Como si è chiusa percon l'inserimento di un nuovo diritto di riacquisto a favore del Real Madrid fissato a 80 milioni, lasciando i nerazzurri definitivamente fuori dai giochi.