Doppia fumata nera per l'Inter: le trattative per Marco Palestra e Nico Paz si chiudono con un nulla di fatto

Matteo Chini
- Milano
Como Nico Paz Fàbregas

Como, Nico Paz incanta ma fa arrabbiare Fàbregas: ecco perché | VIDEO

Mentre il mercato del Milan entra nel vivo, in casa Inter si registrano due brusche frenate nel giro di pochi giorni. Due trattative che sembravano vicine alla chiusura sono sfumate definitivamente. I piani della dirigenza nerazzurra per assicurarsi le prestazioni di Marco Palestra e Nico Paz si sono interrotti bruscamente a causa del rilancio della concorrenza e delle diverse ambizioni dei calciatori.

Inter, ecco perché è saltato Palestra

Il primo imprevisto per la società nerazzurra è il mancato arrivo di Marco Palestra. L'Inter aveva raggiunto un'intesa di massima con l'esterno classe 2005 e stava limando gli ultimi dettagli con l'Atalanta per il via libera definitivo. L'offerta interista si aggirava intorno ai 50 milioni di euro, bonus inclusi. La trattativa, tuttavia è saltata a causa dell'inserimento del Chelsea di Xabi Alonso, che ha messo sul piatto un ingaggio raddoppiato per il calciatore, un anno in più di contratto e una proposta alla 'Dea' da 60 milioni di euro complessivi.
Nico Paz e Palestra

Sfuma anche Nico Paz, nerazzurri fuori dai giochi

Sfumato Palestra, l’Inter ha virato con forza su Nico Paz, in bilico tra la permanenza al Real Madrid e il ritorno al Como. “Paz vuole l’Inter”, così ha titolato l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’. I ‘Blancos’, tuttavia, hanno optato per una cessione definitiva al club di Cesc Fabregas, concedendo ai lariani una corsia preferenziale. L'operazione con il Como si è chiusa per 60 milioni di euro, con l'inserimento di un nuovo diritto di riacquisto a favore del Real Madrid fissato a 80 milioni, lasciando i nerazzurri definitivamente fuori dai giochi.

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