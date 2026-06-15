"Nessuno del Milan ci ha contattato riguardo a Markus Krösche", ha dichiarato a Bild il presidente dell'Eintracht Francoforte, Mathias Beck. Il presidente del consiglio di sorveglianza del club di Bundesliga ha aggiunto: "E noi, in quanto comitato direttivo dell'Eintracht Francoforte, non abbiamo ricevuto alcuna indicazione da parte di Markus Krösche sulla sua volontà di lasciare l'Eintracht prima della scadenza del suo contratto nel 2028".

Il punto di Gazzetta.it: intesa vicina, manca il via libera dell'Eintracht

Come scrive Gazzetta.it, è stato trovato l'accordo con, ma manca il secondo tassello: il club tedesco deve liberarlo, visto che c'è un contratto fino al 2028. Dovrebbe essere una questione di giorni. Da capire quindi se ci saranno contatti diretti tra il Milan e la squadra di Francoforte per liberare definitivamente Markus Krösche. Il dirigente è il primo candidato per il ruolo didel club nella rivoluzione messa in atto da Gerry Cardinale.

Quando si sbloccherà la trattativa, Krösche dovrebbe portare con sé a Milano il direttore sportivo Timmo Hardung, che già lavora al fianco del dirigente tedesco. Saranno quindi ore calde per decidere il destino del progetto rossonero: in panchina accordo totale con Ruben Amorim promosso anche dallo stesso Markus Krösche.

Il modello Francoforte e i Re Mida delle plusvalenze: da Kolo Muani al caso Brown

La coppia dei dirigenti ha lavorato molto bene con l'Eintracht Francoforte valorizzando talenti che hanno fruttato tantissimi soldi. I frutti del loro scouting si vedono nei rendimenti economici e sportivi.

Per fare tre esempi del loro operato sul mercato:

Kolo Muani , ceduto a cifre record,

, ceduto a cifre record, Ekitike , rigenerato e valorizzato in Germania,

, rigenerato e valorizzato in Germania, Marmoush, ma ce ne sono tanti altri.

C'è, al momento, una trattativa con il Bayern Monaco per cedere il terzino Brown per una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

La filosofia giovani di Cardinale e le richieste tattiche di Amorim

La filosofia incentrata sulla ricerca dei giovani potrà essere traslata anche al Milan? Si, ma serviranno degli aggiustamenti importanti ( qui le notizie sul mercato ): i rossoneri devono puntare sempre a obiettivi importanti e cercare di vincere trofei e quindi servirà il giusto equilibrio per quanto riguarda tutti i fattori.

In più Amorim vorrà una prima punta forte sul mercato e potrebbe anche richiedere rinforzi sugli esterni di centrocampo, fondamentale per il 3-4-3 del portoghese. Ricordiamo che il Milan giocherà in Europa League la prossima stagione: un trofeo a cui il Diavolo può davvero ambire, visto da Krösche e sfiorato da Amorim al Manchester United.