Calciomercato, il Milan saluta Kepa: l'ex Chelsea sceglie l'Arsenal

Per il Milan di Allegri, questa notizia segna la chiusura di una porta. Kepa era stato, infatti, proposto dal Chelsea al club di Via Aldo Rossi in un possibile scambio che avrebbe coinvolto il francese Mike Maignan. Con lo spagnolo diretto a Londra, l'ipotesi di vederlo difendere i pali rossoneri sfuma in modo definitivo.