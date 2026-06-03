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Il Chelsea spaventa il Milan: tentazione improvvisa per Maignan. I dettagli

Calciomercato Milan, Maignan destino in bilico? Occhio al Chelsea
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero dovere resistere in questa estate a possibili offerte anche per Mike Maignan. Ecco i dettagli da SportMediaset
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri si continua a parlare anche del mercato del Milan e dei giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri dopo l'addio dell'allenatore livornese. Oltre alle voci su Rabiot e Napoli, un altro calciatore che viene nominato è Mike Maignan. Questo perché il portiere francese ha di recente rinnovato con il Milan, anche grazie al lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri che non sono più in rossonero. Normale quindi che si parli anche del possibile addio del francese, che in passato è stato accostato anche al Chelsea.

Milan, il Chelsea ci riprova per Maignan

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Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset, il Chelsea è alla ricerca di un nuovo portiere e ha ricevuto un no dalla Roma per Svilar. Sarebbe pronto l'assalto dei blues per il profilo di Mike Maignan, che il Chelsea provò a strappare al Milan la scorsa estate senza successo. Il francese vuole capire in fretta quale sarà il progetto sportivo del Diavolo, oppure potrebbe preso pensare alla corte del Chelsea.

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La situazione però è molto diversa dalla scorso anno: Mike Maignan ha rinnovato fino al 2031 e il Milan non ha quasi l'obbligo di cedere il francese che la scorsa stagione era in scadenza di contratto. Ora è il Diavolo che decide il destino del portiere del Milan che ricordiamo è stato anche il capitano dei rossoneri in questa stagione. Ancora presto per pensare a una possibile cessione, visto che manca l'allenatore e bisognerà capire le sue scelte. Quel che è certo è che il Milan non farà sconti nel caso, visto che si fa forte di un contratto al momento molto lungo. Maignan è stato fondamentale per i rossoneri in questa stagione giocando come uno dei primi portieri per prestazioni di tutta la Serie A: perderlo sarebbe un grave colpo, ma permetterebbe alla società di risparmiare sul suo contratto esoso (5 milioni di euro l'anno più bonus). Quanto potrebbe costare? Vista l'età di Maignan, il Milan potrebbe anche chiedere una 30 di milioni di euro per il suo giocatore.

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