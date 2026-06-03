Calciomercato Milan, Maignan destino in bilico? Occhio al Chelsea

Destino nella mani dei rossoneri: l'analisi

La situazione però è molto diversa dalla scorso anno: Mike Maignan ha rinnovato fino al 2031 e il Milan non ha quasi l'obbligo di cedere il francese che la scorsa stagione era in scadenza di contratto. Ora è il Diavolo che decide il destino del portiere del Milan che ricordiamo è stato anche il capitano dei rossoneri in questa stagione. Ancora presto per pensare a una possibile cessione, visto che manca l'allenatore e bisognerà capire le sue scelte. Quel che è certo è che il Milan non farà sconti nel caso, visto che si fa forte di un contratto al momento molto lungo. Maignan è stato fondamentale per i rossoneri in questa stagione giocando come uno dei primi portieri per prestazioni di tutta la Serie A: perderlo sarebbe un grave colpo, ma permetterebbe alla società di risparmiare sul suo contratto esoso (5 milioni di euro l'anno più bonus). Quanto potrebbe costare? Vista l'età di Maignan, il Milan potrebbe anche chiedere una 30 di milioni di euro per il suo giocatore.