Giroud: “Milan? Oggi è fuori discussione parlare del mio futuro” | News

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea accostato al Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo futuro

Dopo essere venuto a conoscenza delle parole di Zlatan Ibrahimovic rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport', Olivier Giroud ha rilasciato delle dichiarazioni a 'Radio Monte Carlo' in merito al suo futuro. Nelle ultime ore, infatti, ha fatto scalpore la notizia del rinnovo del francese con il Chelsea. Ecco cosa ha detto il fresco vincitore della Champions League. "Mi piace il suo carattere (di Ibrahimovic, ndr), il suo modo di esprimersi e di avere questa schiettezza anche se a volte è un po' violento. Va bene, lo prendo come una motivazione aggiuntiva. Oggi è fuori discussione parlare del mio futuro, il Milan è una delle tante. Oggi non si tratta di parlare del mio futuro. È sempre bello sentire Zlatan dire cose del genere. Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione