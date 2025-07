Calciomercato Milan, summit a Casa Milan per Alvaro Morata: come riportato da Marchetti, si tratta per sbloccare il passaggio al Como

Francesco De Benedittis 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 14:16)

Come riportato dal noto esperto di mercato Luca Marchetti su tuttomercatoweb.com, oggi pomeriggio andrà in scena a Casa Milan un incontro tra la dirigenza rossonera e l'agente di Alvaro Morata. L'incontro servirà a sbloccare il trasferimento al Como, con il quale il Milan e il giocatore hanno già un accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni.

Durante la sua presenza a Milano il Galatasaray, che detiene il prestito di Morata almeno fino a gennaio 2026, ha discusso con il Milan per la situazione dell'attaccante spagnolo classe 1992, ma non solo. Ha sondato il terreno anche per Mike Maignan - che ha rifiutato - e per il centrocampista Hakan Calhanoglu dell'Inter, con il club però non si è raggiunto un accordo decisivo. Aumentano quindi le possibilità che il centrocampista turco rimanga in rosa anche la prossima stagione.