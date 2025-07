Calciomercato Milan, il Valencia tenta il rinnovo di Javi Guerra

Come riportato da varie fonti spagnole, in queste ore è previsto un incontro in sede tra il CEO del Valencia e gli agenti di Javi Guerra. Le parti proveranno a discutere del rinnovo del giovane centrocampista spagnolo, il cui contratto è in scadenza nel 2027. Il club spagnolo è in una profonda crisi finanziaria ma vuole comunque provare a rinnovare il giocatore, nonostante la richiesta di 3 milioni di euro a stagione del giocatore.