Il Galatasaray è scatenato sul calciomercato, soprattutto in Serie A. Dopo aver sondato il terreno per Yann Sommer e Hakan Calhanoglu dell’Inter (entrambe le trattative non sembrano decollare) e aver presentato un’offerta – ora in stand-by – da 75 milioni al Napoli per Victor Osimhen, il club turco ha messo nel mirino anche Mike Maignan.