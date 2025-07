Calciomercato Milan, colpo di scena: Morata resta al Galatasaray

Come riportato dal giornalista Marco Conterio , c'è l'ennesimo colpo di scena in questo calciomercato: Alvaro Morata resta al Galatasaray . I turchi vogliono far valere l'opzione che consente loro di averlo in prestito almeno fino a gennaio 2026, con duplice possibilità di riscatto (in inverno e la prossima estate).

Il club turco non ha intenzione di lasciarlo partire. Il Como — che ha un accordo con il Milan e con il giocatore — è ora in attesa di novità, ma la sensazione è che il Galatasaray non sia disposto a fare sconti e voglia trattenere l’attaccante, ex Real Madrid e Juventus, per un altro anno, prima di decidere se riscattarlo o meno per 8 milioni dal Milan.