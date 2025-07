Calciomercato Milan, Moretto: 'Jashari? Bisogna considerare una cosa'

In seguito alle parole dell'amministratore delegato Bob Madou e dell'amministratore dello sport Dévy Rigaux del Bruges su una possibile trattativa con il Milan per Ardon Jashari , il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione e ha spiegato quello che serve per convincere il Bruges ad accettare.

Le sue parole: "Bisogna sempre considerare che un club come il Brugge dei bonus, a meno che siano veramente facili da raggiungere, se ne infischia. La base fissa è importante. Arrivare a toccare i 40 (con bonus eventualmente accessibili) non è pensabile per il Milan". Poi prosegue: "Il Brugge è consapevole del fatto che Jashari vale tanto e che molto probabilmente questi 40 milioni li potrebbe ricevere, o già in questo mercato o nel mercato successivo. Sanno del valore del calciatore e sanno che comunque questa cifra prima o poi può arrivare".