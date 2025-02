Giménez, ecco cosa manca per chiudere: a ‘Casa Milan’ c’è ottimismo

Secondo 'SportMediaset' sarà decisivo l'ultimo sforzo economico del Milan affinché Santiago Giménez lasci il Feyenoord per approdare alla corte di Sérgio Conceição in queste concitate ore del calciomercato invernale.

Calciomercato Milan - Cosa manca ancora per Giménez

Il club di Rotterdam, come ammesso anche dall'allenatore del Feyenoord, Brian Priske, ha tentato di tutto per rinviare la partenza dell'attaccante messicano, nato in Argentina ma in possesso del passaporto italiano, di sei mesi, fino alla prossima estate.