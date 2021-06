Gerolin: ‘Calhanoglu-Inter acquisto sicuro. Donnarumma? Errore di anni fa’

Le ultime notizie sul Milan. Manuel Gerolin, dirigente sportivo, ha parlato degli addii al Milan di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma

Intervenuto ai microfoni di 'Stadio Aperto', trasmissione radiofonica di 'TuttoMercatoWeb', Manuel Gerolin ha parlato dei trasferimenti all'Inter e al PSG di Calhanoglu e Donnarumma. Queste le parole del dirigente sportivo. "Calhanoglu? Inzaghi lo vedrà sicuramente nella posizione da giocatore creativo dietro alle punte. Ormai ha abitudine col nostro calcio, è un acquisto abbastanza sicuro per l'Inter nell'andare a sostituire Eriksen. A quest'ultimo faccio gli auguri come prima cosa. Chi critica il Milan di oggi per Donnarumma capisce poco di calcio. L'errore a monte è stato fatto anni fa, era lì che si doveva intervenire. Per me una mossa azzeccata, d'esempio pure per qualcun altro". Queste le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Ziyech, Ceballos e molto altro