Gazidis: “Ibrahimovic? Giocatore fenomenale, ma non so se resterà”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rinnovato il contratto di Stefano Pioli, l’Ad Ivan Gazidis ha altre necessarie impellenze da risolvere. Il dirigente milanista, come riporta il Corriere della Sera, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, la cui permanenza al Milan – come per Maldini – è ancora incerta: “Non so dire se ora Ibra abbia più possibilità di restare. Ci ha dato una grande mano, da quando è arrivato. Ci ha messo passione, istinto, talento. Ha aiutato i più giovani. Un giocatore fenomenale. Decideremo insieme”.

