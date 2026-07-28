Gasperini bussa alla porta del Milan per Nkunku: decisione chiara di Amorim

Il calciomercato del Milan continua con la necessità in questo momento di cedere alcuni profili che non fanno parte del nuovo progetto con Ruben Amorim alla guida. Tra i calciatori considerati centrali nel nuovo corso rossonero c’è Christopher Nkunku, reduce da un'annata partita molto male e terminata con qualche spunto importante. Nonostante la dirigenza stia valutando diverse operazioni in uscita per sfoltire la rosa, Nkunku non sembra un giocatore sulla lista dei partenti per il Diavolo.

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I motivi del no: la centralità tattica nel sistema di Amorim

Come scrive il sito calciomercato.com, l'allenatore della Roma Gasperini stravede per Nkunku, lo segue e lo stima da diversi anni, tanto che lo aveva chiesto anche a gennaio. Il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico ha avuto diversi contatti con il Milan proprio per il fantasista francese. La risposta del Milan è stata negativa. Per Ruben Amorim può essere un calciatore molto importante e non dovrebbe partire a meno di offerte irrinunciabili in questa sessione di calciomercato.La possibile permanenza di Nkunku al Milan va in modo lineare con la visione tattica di Amorim.

Il tecnico portoghese punta forte sul francese per queste caratteristiche ideali:

L'uomo ideale per interpretare un calcio offensivo e verticale .

. Capacità di svariare sulla trequarti garantendo dribbling e azioni importanti nell'uno contro uno.

garantendo dribbling e azioni importanti nell'uno contro uno. Evitare di rinforzare una diretta concorrente per la zona Champions League in vista della prossima stagione.

Cedere il classe '97 in questo momento significherebbe privarsi di un trequartista con potenzialità enormi nel sistema calcistico di Amorim e, in più, andrebbe anche a rinforzare una diretta concorrente per la zona Champions League in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera preferisce concentrare gli sforzi sulla cessione dei profili che già ora non fanno parte del progetto di Amorim. Nkunku resta un trequartista ideale per il 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese: sulla carta è uno dei potenziali titolari nel ruolo di sottopunta.