Gasperini bussa alla porta del Milan per Nkunku: decisione chiara di Amorim

Il Milan fa muro sul calciomercato per Christopher Nkunku. Il blitz della Roma di Gasperini, i contatti con D'Amico e il piano tattico di Ruben Amorim
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Il calciomercato del Milan continua con la necessità in questo momento di cedere alcuni profili che non fanno parte del nuovo progetto con Ruben Amorim alla guida. Tra i calciatori considerati centrali nel nuovo corso rossonero c’è Christopher Nkunku, reduce da un'annata partita molto male e terminata con qualche spunto importante. Nonostante la dirigenza stia valutando diverse operazioni in uscita per sfoltire la rosa, Nkunku non sembra un giocatore sulla lista dei partenti per il Diavolo.
I motivi del no: la centralità tattica nel sistema di AmorimLa possibile permanenza di Nkunku al Milan va in modo lineare con la visione tattica di Amorim.
Il tecnico portoghese punta forte sul francese per queste caratteristiche ideali:
- L'uomo ideale per interpretare un calcio offensivo e verticale.
- Capacità di svariare sulla trequarti garantendo dribbling e azioni importanti nell'uno contro uno.
- Evitare di rinforzare una diretta concorrente per la zona Champions League in vista della prossima stagione.
Cedere il classe '97 in questo momento significherebbe privarsi di un trequartista con potenzialità enormi nel sistema calcistico di Amorim e, in più, andrebbe anche a rinforzare una diretta concorrente per la zona Champions League in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera preferisce concentrare gli sforzi sulla cessione dei profili che già ora non fanno parte del progetto di Amorim. Nkunku resta un trequartista ideale per il 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese: sulla carta è uno dei potenziali titolari nel ruolo di sottopunta.
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