Galliani chiama Ibrahimovic: “Al Monza c’è il tuo vecchio Milan…”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic al Monza? Tutto può accadere. L’attaccante svedese, nell’intervista rilasciata a Sportweek, ha svelato di aver ricevuto una telefonata da parte di Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo. Ecco le parole di Ibrahimovic

"Mi ha chiamato Galliani: "Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano c'è il tuo vecchio Milan". Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo. Quando mi ha portato per la prima volta al Milan, è venuto a casa mia in Svezia: "Non me ne vado finché non vieni con me". Helena, mia moglie, mi ha guardato sconvolta: questo è matto, cosa vuole? Dobbiamo andare, le ho detto, o non va via. Quando vuoi qualcosa, devi prendertela. Con i fatti, non solo a parole".