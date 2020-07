Milan, Rangnick lavora per il suo staff: idea Heldt dello Schalke 04

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ormai sembrano esserci pochi dubbi: Ralf Rangnick è prossimo al suo approdo al Milan. Le notizie vanno chiaramente in questa direzione, con il tedesco che starebbe già lavorando per formare il nuovo staff tecnico rossonero. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, ‘il Professore’ vorrebbe qualcuno di fidato in questa nuova avventura: in tal senso avrebbe iniziato i colloqui con Horst Heldt, direttore sportivo dello Schalke 04. Rangnick ha lavorato con Heldt proprio nel suo passato a Gelsenkirchen.

