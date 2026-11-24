Il futuro di Fikayo Tomori al Milan è sempre più in bilico. A far chiarezza sulla sua situazione è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue parole delineano una linea piuttosto chiara: al momento non ci sono trattivi per un eventuale rinnovo di contratto.

Milan, Moretto su Tomori

"Su Tomori c'è un prima e un dopo: secondo me qualora Massimiliano Allegri fosse rimasto sulla panchina del Milan, magari in quel caso ci potevano essere delle chance di rinnovo per Tomori. Poi dopo c'è stata la gestione della situazione Tomori da parte del Milan un po' particolare. Tomori è un calciatore che comunque è sempre stato assolutamente professionale e ama profondamente la maglia del Milan, ha sempre dimostrato tutto il suo impegno."

Secondo Moretto, la situazione avrebbe potuto prendere una piega diversa sefosse rimasto al Milan. Durante la sua gestione, infatti,era considerato imprescindibile, ma con il cambiamento delle cose, la storia è ben cambiata:

La questione contrattuale, ora come ora, è fondamentale: Tomori è legato al Milan da un contratto in scadenza nel giugno del 2027 e, secondo Moretto, attualmente non ci sono dialoghi per un rinnovo. Le trattative sono congelate e non ci sarebbero segnali di ripresa:

È vero, è stato messo ai margini, il Milan ha cercato di trovare delle soluzioni in uscita proprio negli ultimi giorni di mercato. Ha un contratto in scadenza nel 2027. C'erano dei dialoghi in corso per il rinnovo quando c'era Allegri in panchina, poi con il tempo e con il susseguirsi di determinati avvenimenti questo tipo di rinnovo non è più stato discusso. Ad oggi le trattative sono assolutamente ferme. Non c'è dialogo tra le parti e ribadisco, Tomori è in scadenza 2027."

In chiusura, l'esperto di mercato ha voluto parlare anche di cessione: non è escluso che, a gennaio, il club rossonero possa cedere l'inglese, oppure se si opterà per una perdita a parametro zero a giugno, nei prossimi mesi:

"Vedremo se a gennaio ci potrà essere una via d'uscita magari con il pagamento di un indennizzo in favore del Milan, oppure se si arriverà a zero a giugno, però insomma ad oggi non c'è non c'è l'ombra di un possibile rinnovo"