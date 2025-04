Ex Milan, Suso, ritorno alle origini: pronto a vestire la maglia del Cadice

La stagione attuale non è stata particolarmente brillante per Suso, che ha collezionato solamente 12 presenze nella Liga. Un'annata complicata sia a livello personale che per il Siviglia, attualmente invischiato nella lotta per evitare la retrocessione. Questo contesto potrebbe aver ulteriormente alimentato il desiderio del giocatore di ritrovare serenità e un ruolo da protagonista nel club che lo ha lanciato nel grande calcio. Il ritorno di Suso al Cadice rappresenta un'operazione dal forte valore sentimentale, un cerchio che si chiude per un talento che ha lasciato il segno nel calcio italiano e che ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, indossando finalmente i colori della sua città.