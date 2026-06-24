M'Baye Niang ha concluso la sua avventura al Gençlerbirliği: l'ex Milan ha trovato l'accordo con il club turco per la risoluzione del contratto
L'esperienza in Turchia di M'Baye Niang si è conclusa dopo una sola stagione. L'attaccante senegalese classe 1994, che si era trasferito al Gençlerbirliği la scorsa estate, ha trovato l'accordo con il club per la risoluzione anticipata del contratto. L'ex Milan, dunque, è di nuovo sul mercato e potrà accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Stando a quanto riportato da 'Tuttomercatoweb.com', non sarebbe da escludere un ritorno in Italia, dove il giocatore ha già vestito le maglie di Genoa, Torino, Empoli e Sampdoria, oltre a quella rossonera.
I numeri di Niang in TurchiaNella stagione appena terminata il Gençlerbirliği ha chiuso al 14° posto in classifica, a soli due punti dalla zona retrocessione. Nelle 27 presenze collezionate con il club di Ankara, l'ex attaccante del Milan ha collezionato 6 gol e 2 assist tra campionato e coppa nazionale. Un rendimento che non ha convinto il CT del Senegal Pape Thiaw a convocarlo per i Mondiali. Niang non fa più parte del gruppo dei 'Leoni' dal 2016 e anche l'ultima occasione di partecipare a una Coppa del Mondo è sfumata definitivamente .
Ritorno al Milan? Le dichiarazioni di NiangNiang ha affrontato apertamente la suggestione di un possibile ritorno al Milan in una recente intervista concessa ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com'.
“Se mi piacerebbe tornare in Italia? Mi fate ogni anno questa domanda… Io ho fatto tutta la mia carriera in Italia e Francia: l’Italia è un Paese speciale, mi trovo bene e la gente mi ha sempre accolto bene. Se ci fosse l’opportunità, perché no. Chiedetelo a Pastorello, deve lavorare… Però anche la mia famiglia sarebbe contenta. Vedremo che cosa esce fuori".
L'avventura di Niang al MilanArrivato dal Caen nell'estate del 2012 per 3 milioni di euro, Niang ha diviso la sua esperienza al Milan in tre spezzoni. Nei primi 18 mesi in rossonero, il giocatore ha realizzato appena 1 gol e 2 assist in 32 partite, prima di partire in prestito nel gennaio del 2014 direzione Montpellier. La parentesi di sei mesi in Francia si rivela poco fortunata e il senegalese torna in Italia, ma il Milan lo gira nuovamente in prestito al Genoa dopo una prima parte di stagione poco convincente. La terza volta è quella buona. Niang torna in rossonero nell'estate del 2015 e colleziona 11 reti e 7 assist in 41 partite. Nell'estate del 2017 parte nuovamente in prestito, questa volta al Watford, prima della cessione a titolo definitivo al Torino dell'anno successivo.
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