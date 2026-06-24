L'esperienza in Turchia di M'Baye Niang si è conclusa dopo una sola stagione. L'attaccante senegalese classe 1994, che si era trasferito al Gençlerbirliği la scorsa estate, ha trovato l'accordo con il club per la risoluzione anticipata del contratto. L'ex Milan, dunque, è di nuovo sul mercato e potrà accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Stando a quanto riportato da 'Tuttomercatoweb.com', non sarebbe da escludere un ritorno in Italia, dove il giocatore ha già vestito le maglie di Genoa, Torino, Empoli e Sampdoria, oltre a quella rossonera.

I numeri di Niang in Turchia

Ritorno al Milan? Le dichiarazioni di Niang

“Se mi piacerebbe tornare in Italia? Mi fate ogni anno questa domanda… Io ho fatto tutta la mia carriera in Italia e Francia: l’Italia è un Paese speciale, mi trovo bene e la gente mi ha sempre accolto bene. Se ci fosse l’opportunità, perché no. Chiedetelo a Pastorello, deve lavorare… Però anche la mia famiglia sarebbe contenta. Vedremo che cosa esce fuori".

L'avventura di Niang al Milan

Nella stagione appena terminata ilha chiuso al, a soli due punti dalla zona retrocessione. Nelle 27 presenze collezionate con il club di Ankara, l'ex attaccante delha collezionatot tra campionato e coppa nazionale. Un rendimento che non ha convinto il CT del Senegal Pape Thiaw a convocarlo per i Mondiali.non fa più parte del gruppo dei 'Leoni' dal 2016 e anche l'ultima occasione di partecipare a una Coppa del Mondo è sfumata definitivamente .ha affrontato apertamente la suggestione di un possibilein una recente intervista concessa ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com'.Arrivato dalnell'estate del 2012 per 3 milioni di euro,ha diviso la sua esperienza alin tre spezzoni. Nei primi 18 mesi in rossonero, il giocatore ha realizzato appenaprima di partire in prestito nel gennaio del 2014 direzione Montpellier. La parentesi di sei mesi in Francia si rivela poco fortunata e il senegalese torna in Italia, ma illo gira nuovamente in prestito aldopo una prima parte di stagione poco convincente. La terza volta è quella buona.torna in rossonero nell'estate del 2015 e collezionaNell'estate del 2017 parte nuovamente in prestito, questa volta al, prima della cessione a titolo definitivo aldell'anno successivo.