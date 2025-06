Come riportato da Sky UK, Milos Kerkez, ex Milan, è sbarcato nel Regno Unito ed è pronto a sottoporsi alle visite mediche

Il Liverpool è a un passo dal concludere un'importante operazione di mercato in entrata. Come riportato da Sky UK, Milos Kerkez, ex Milan, è sbarcato nel Regno Unito ed è pronto a sottoporsi alle visite mediche con i Reds, programmate per la giornata di domani.