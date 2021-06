Ex Milan – Guardiola vuole André Silva nel suo Manchester City | News

André Silva, attaccante portoghese dell'Eintracht Francoforte, ha attirato l'attenzione del Manchester City di Pep Guardiola

Una stagione assolutamente da incorniciare quella appena disputata da André Silva con la maglia dell'Eintracht Francoforte. 29 gol in 34 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania, l'ex Milan ha trascinato la sua squadra al quinto posto in campionato, sfiorando anche una storica qualificazione in Champions League. Le sue prestazioni, e la sua continuità nell'andare in rete, non sono di certo passate inosservate ai grandi club europei, pronti a fare carte false pur di acquistare il numero 33.

Stando a quanto riportato dal tabloid tedesco 'Bild', una delle squadre interessate ad André Silva è il Manchester City. E' proprio il tecnico dei 'citizens', Pep Guardiola, ad aver fatto presente il suo nome alla società per rinforzare un attacco appena divenuto orfano del Kun Aguero. L'argentino, come ormai è noto a tutti, si è appena trasferito al Barcellona dopo aver concluso la stagione vincendo la Premier League ma perdendo la finale di Champions contro il Chelsea. Un ipotetico arrivo del lusitano non impedirebbe l'acquisto di un altro grande centravanti per il City. La cifra richiesta dall'Eintracht per cedere il suo bomber, però, non è inferiore ai 40 milioni di euro.