Calciomercato Milan – Svolta Calhanoglu: rimarrà in rossonero? | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Possibile svolta riguardo il futuro di Hakan Calhanoglu: il turco potrebbe restare al Milan

Colpo di scena in casa rossonera: il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere ancora al Milan. Secondo quanto riferisce 'GianlucaDiMarzio.com', la società rossonera e il turco hanno ripreso i contatti e, dopo tanti incontri, finalmente quest'ultimo è stato proficuo. Nonostante la ricca offerta presentata dal club qatariota dell'Al Duhail, il numero 10 ha voluto prendere un po' di tempo prima di dare una risposta definitiva. Ricordiamo, però, che lo stesso Calhanoglu ha il contratto in scadenza il 30 giugno ma il Milan è intenzionato a convincerlo a farlo rimanere nel club. La trattativa per il rinnovo dell'ex Leverkusen non si può affatto dire che sia terminata, ma potrebbe prendere una piega in favore del 'Diavolo'. Intanto arrivano novità importanti sul futuro di Adli.