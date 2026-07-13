Il mercato dei terzini sta per scaldarsi, con un asse particolarmente caldo che passa per Milano. ad appena un sanno dal suo arrivo in rossonero dopo l'esperienza al Brighton, il futuro di Pervis Estupinan sembra essere lontano dal club rossonero, con un possibile ritorno in Premier League.

Milan, Estupinan verso la Premier League

A scatenare l'assalto sul laterale rossonero è stato il. Il club francese ha rotto gli indugi per strappare. Di fronte a questa perdita, il club inglese non ha perso tempo e si è fiondato sul difensore rossonero.

A fare il punto della situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha svelato i dettagli delle ultime ore. Secondo quanto accolto dal giornalista, l'interesse del club inglese è serio e concreto, anche se la concorrenza non manca:

"Pervis Estupinan è un obiettivo dell'Aston Villa ed è in una shortlist di tre nomi. Vedremo poi il club inglese su chi deciderà di spingere e procedere.

L'operazione, però, è già entrata in una fase piuttosto calda, con la dirigenza inglese che si sta muovendo sotto traccia per anticipare i tempi:

"L'Aston Villa ha avuto nuovi contatti con gli agenti del calciatore anche nelle ultime 24 ore e sta lavorando sul giocatore: c'è da capire formule e condizioni"

I rossoneri restano alla finestra, pronti a valutare qualsiasi tipo di offerta. Va ricordato che, il club di via Aldo Rossi non vorrebbe registrare una minusvalenza. La sensazione, però, è che l'avventura dell'ecuadoriano in Serie A sia arrivata ai titoli di coda.