Estupiñán verso la cessione: trattativa tra il Milan e l'Aston Villa

Iniziata oggi la nuova stagione del Milan: i rossoneri, guidati dal nuovo allenatore Ruben Amorim, sono a Milanello per il primo giorno di raduno in vista dell'annata 2026-27. Grazie al lavoro dell'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi, potete seguire tutte le notizie e gli aggiornamenti LIVE sul sito (qui tutte le notizie). Non si fermano comunque le notizie di mercato, con il Diavolo che pensa, dopo i colpi Ramos e Gila, alle possibili cessioni.

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Calciomercato Milan: l'Aston Villa piomba su Estupiñán per il dopo Digne

I numeri della stagione di Estupiñán e lo scenario tattico con Amorim

19 partite giocate , di cui solo 13 da titolare per poco più di mille minuti complessivi in campo.

, di cui solo 13 da titolare per poco più di mille minuti complessivi in campo. Un solo gol e un solo assist per un giocatore che era arrivato per prendere il posto da titolare lasciato vacante da Theo Hernández.

per un giocatore che era arrivato per prendere il posto da titolare lasciato vacante da Theo Hernández. Estupiñán, dopo la partita saltata per la squalifica dopo il rosso preso contro il Napoli, ha perso lentamente terreno con Davide Bartesaghi che è diventato il titolarissimo della fascia sinistra nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.

Come riportato da, il Paris Saint-Germain sta finalizzando l’acquisto di Lucas Digne dell'Aston Villa, che si può liberare facilmente visto che ha una clausola da circa 10 milioni di euro. Ecco perché il club inglese starebbe già cercando l'alternativa sul mercato: secondo il sito ci sarebbe una trattativa con il Milan per l’ex terzino sinistro del Brighton(trattativa confermata anche dal giornalista Matteo Moretto). L'ecuadoriano è in uscita dal Diavolo dopo una stagione deludente.Questi i numeri in Serie A dell'esterno difensivo rossonero:

Non ci sono ancora i dettagli della possibile offerta al Milan, che ricordiamo lo ha prelevato lo scorso anno per circa una ventina di milioni di euro. Vedremo se questa trattativa di calciomercato si concretizzerà nelle prossime ore. Con Saelemaekers che sembra destinato a giocare più sul lato sinistro del campo, il Diavolo potrebbe investire per un esterno a destra per il 3-4-2-1 di Amorim.