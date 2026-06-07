Analisi PM: come potrebbe giocare con Glasner—
Il calciatore del Mozambico gioca più come esterno alto di destra, ma può essere schierato anche a sinistra. Andiamo per ipotesi: se il Milan dovesse decidere di ingaggiare Glasner come suo nuovo allenatore, Catamo potrebbe essere un jolly tattico molto interessante nel 3-4-2-1 del tecnico. La sua incredibile duttilità gli permette infatti di agire sia come uno dei due trequartisti dietro la punta centrale (ruoli che potrebbero essere perfetti anche per Nkunku e Pulisic), sia come esterno a tutto fascia. Catamo è abituato a pressare, una qualità determinante per il calcio di Glasner e potrebbe essere davvero molto interessante in ripartenza con la sua velocità e il suo spunto. Magari non sarebbe il sostituto più naturale per Leão dal punto di vista del ruolo, ma le caratteristiche potrebbero essere quelle giuste.
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