Il Milan è pronto a grandi cambiamenti: Gerry Cardinale deve ancora decidere a chi affidare la panchina e deve scegliere la dirigenza che guidi il futuro del club. Chi è ormai sicuro di avere chiuso il suo ciclo in rossonero è Rafael Leão, che ha dichiarato più volte di volere cambiare campionato. Il Diavolo deve pensare a come cederlo al meglio e anche a come sostituirlo. Come riportato dal sito hooligan-soccer.com, il Milan potrebbe pensare a Geny Catamo, 25 anni dello Sporting, per sostituire l'attaccante portoghese, scrive così il sito. Presente nel contratto del giocatore una clausola rescissoria da 70 milioni di dollari. Il Milan starebbe monitorando la situazione da tempo e potrebbe essere pronta un'offerta di circa 35 milioni di dollari. In Serie A occhio anche al Como.