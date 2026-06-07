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Erede Leão, il Milan si muove per un gioiello dello Sporting: pronta l’offerta a metà clausola

Geny Catamo, esterno d'attacco qui con la maglia dello Sporting
Il Milan valuta Geny Catamo dello Sporting per sostituire Leão. Le cifre della clausola e come giocherebbe nel 3-4-2-1 di Oliver Glasner
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan è pronto a grandi cambiamenti: Gerry Cardinale deve ancora decidere a chi affidare la panchina e deve scegliere la dirigenza che guidi il futuro del club. Chi è ormai sicuro di avere chiuso il suo ciclo in rossonero è Rafael Leão, che ha dichiarato più volte di volere cambiare campionato. Il Diavolo deve pensare a come cederlo al meglio e anche a come sostituirlo. Come riportato dal sito hooligan-soccer.com, il Milan potrebbe pensare a Geny Catamo, 25 anni dello Sporting, per sostituire l'attaccante portoghese, scrive così il sito. Presente nel contratto del giocatore una clausola rescissoria da 70 milioni di dollari. Il Milan starebbe monitorando la situazione da tempo e potrebbe essere pronta un'offerta di circa 35 milioni di dollari. In Serie A occhio anche al Como.

Calciomercato Milan, i numeri stagionali di Catamo

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Catamo ha giocato 24 partite da titolare nella lega portoghese con 1963 minuti in campo, segnando 6 gol e servendo due assist. Gli xG (gol attesi) sono fermi a quota 3.37 mentre gli assist attesi a quota 3.98. 11 presenze in stagione in Champions League con 1 gol e 1 assist (dati dal sito Sofascore).

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Il calciatore del Mozambico gioca più come esterno alto di destra, ma può essere schierato anche a sinistra. Andiamo per ipotesi: se il Milan dovesse decidere di ingaggiare Glasner come suo nuovo allenatore, Catamo potrebbe essere un jolly tattico molto interessante nel 3-4-2-1 del tecnico. La sua incredibile duttilità gli permette infatti di agire sia come uno dei due trequartisti dietro la punta centrale (ruoli che potrebbero essere perfetti anche per Nkunku e Pulisic), sia come esterno a tutto fascia. Catamo è abituato a pressare, una qualità determinante per il calcio di Glasner e potrebbe essere davvero molto interessante in ripartenza con la sua velocità e il suo spunto. Magari non sarebbe il sostituto più naturale per Leão dal punto di vista del ruolo, ma le caratteristiche potrebbero essere quelle giuste.

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