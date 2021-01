Eintracht Francoforte, il ritorno di Jovic fa felice Hutter

Luka Jovic torna all’Eintracht, Hutter: “Ha fatto di tutto per tornare”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ritorno di Luka Jovic in quel di Francoforte pare abbia generato un clima più sereno. Seppur in prestito fino a giugno, l’attaccante serbo può ritrovare continuità e la via del gol aiutato anche da un ambiente che conosce perfettamente. Il 23enne di proprietà del Real Madrid ritrova un Eintracht diverso da quello che aveva lasciato appena un anno e mezzo fa ma ritrova Adi Hutter, allenatore dei rossoneri con il quale ha segnato 27 gol in 48 presenze sotto la sua guida.

Luka Jovic è stato oggetto di desiderio di tante squadre in Europa – tra queste anche il Milan – ma come ha testimoniato l’allenatore austriaco la volontà del calciatore è stata determinante. “Ha fatto di tutto per tornare all’Eintracht, con Luka Jovic aggiungiamo un giocatore incredibile alla nostra squadra”, questo il suo commento una volta ufficializzato l’acquisto.

Adesso tocca al calciatore farsi trovare pronto e riscattare la deludente esperienza nel Real Madrid dove ha solamente segnato due gol in 32 presenze. Troppo poco per uno che è stato pagato 63 milioni di euro due estati fa.