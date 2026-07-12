Il mercato intorno Ederson si accende di colpo. Dopo il mancato trasferimento al Manchester United, che sembrava ormai fatto, il futuro del centrocampista brasiliano dell'Atalanta è diventato uno dei temi più caldi delle ultime ore, con diverse voci che lo hanno costato anche al Milan. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano.

Milan su Ederson? Romano fa chiarezza

Nel solito video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista ha voluto delineare due scenari opposti: da un lato la volontàdi fermarlo, dall'altro l'apprezzamento di Amorim. Il centrocampista, infatti, avrebbe già lasciato l'Inghilterra dopo che la trattativa con il Red Devils si è arenata. Archiviato il mondiale con il Brasile, Ederson si trova ora in vacanza con la propria famiglia.

Nonostante la delusione per il mancato approdo in Premier League, a Bergamo già sono pronti a voltare pagina: l'Atalanta infatti ha voluto mandare dei segnali chiarissimi al giocatore. Il club bergamasco vuole sottolineare che il ragazzo è completamente sano e a disposizione, proprio per questo la dea ha già pronta una proposta di prolungamento che presenterà al calciatore nei prossimi giorni. Resta però da capire quale sarà la volontà del ragazzo.

Le voci di un inserimento del Milan si sono rincorse rapidamente, complice anche l'arrivo in panchina di Amorim. Fabrizio Romano ha voluto però viaggiare su binari distinti per spiegare come in realtà stanno i fatti:

"Per chi ci chiede del Milan, ci sono due binari diversi. Il primo è la cronaca: ad oggi non risulta una trattativa in piedi tra il Milan e l'Atalanta per Ederson. Dovesse arrivare ve lo racconteremo. Il secondo è Ruben Amorim: in questa vicenda va detto che un anno e pochi mesi fa nelle riunioni di mercato con lo United il nome di Ederson era molto apprezzato. L'apprezzato di Amorim non è in dubbio, non lo scopriamo oggi, è da un anno che lo fa. L'altro binario, ve lo ricordo: il Milan non ha ancora avviato una trattativa per Ederson".