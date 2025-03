DS Milan, contatti con Thiago Scuro: ecco la sua risposta definitiva

Il Milan, nel corso delle ultime settimane, si sta rendendo protagonista di un'attente ricerca del DS in vista della prossima stagione e tra i vari candidati ci sarebbe anche Thiago Scuro. Il club rossonero, come noto, non ha nel suo asset una figura che ricopra quel ruolo, quello di direttore sportivo, di fatto da quando Paolo Maldini è stato allontanato. In una fase di rivoluzione, come quella che si è vissuta recentemente e che ha anche visto un importante mercato invernale, è necessario avere un dirigente che svolga quell'incarico.