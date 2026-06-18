Il Milan di Amorim è senza dirigenza dopo la trattiva tramontata per Krösche. Da José Boto a Kehl, tutti i nomi per il nuovo direttore tecnico
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Siamo arrivati alla seconda metà di giugno e il Milan deve ancora trovare la sua nuova dirigenza (qui le news di mercato): è passato quasi un mese da quando Gerry Cardinale ha deciso di fare tabula rasa nel suo Milan e al momento è arrivato solo l'allenatore, senza alcun tipo di dirigente pronto a lavorare per la società. Il profilo di Krösche sembra quasi del tutto tramontato: il dirigente sembra destinato a restare all'Eintracht Francoforte e il Milan è di fatto costretto a iniziare di nuovo il casting, con il tempo che scorre inesorabile.
Nuovo Direttore Tecnico Milan: da José Boto a Kehl, tutti i candidatiCome scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan fa sapere che ci sono altri candidati a diventare il nuovo direttore tecnico del Diavolo che si sono espressi favorevolmente per Amorim che è diventato il nuovo allenatore dei rossoneri.
- Occhio al profilo di José Boto, oggi al Flamengo, che ha avuto già un rapporto con Amorim in passato (hanno lavorato insieme al Benfica).
- Nelle scorse settimane, il Milan aveva sondato il profilo di Devin Ozek: ora potrebbe tornare di moda.
- Sullo sfondo l’ex Borussia Dortmund Sebastian Kehl, mentre è stato proposto Jason Ayto, reduce dall’esperienza al Brighton.
- Richard Hughes, direttore sportivo del Liverpool resta improbabile in questo momento.
La strategia di Cardinale e Ibrahimovic per il casting societarioTantissimi nomi per un casting che ora sembra dover ripartire quasi da capo e viste le modalità di Cardinale e Ibrahimovic, potrebbe anche durare molto: il Milan sta preferendo fare vari incontri telematici per poi restringere il cerchio e prendere una decisione finale dopo altri confronti. La speranza è che la società abbia in testa già un piano fatto e finito per non perdere ulteriore tempo.
Come cambia il Milan di Ruben Amorim: le richieste sul mercatoIl Milan di Ruben Amorim dovrà cambiare molto rispetto a quello di Massimiliano Allegri: il portoghese ha bisogno di giocatori adatti al suo gioco e non in tutti i reparti ci sono dei profili perfetti per lui.
- In difesa serve almeno un rinforzo che sappia impostare dal basso e che sia più tecnico.
- A centrocampo potrebbe arrivare un mediano fisico e difensivo, mentre in attacco manca una prima punta importante che possa garantire al Milan una stagione da circa 20 gol in una stagione.
Il fattore tempo: il Milan è in tremendo ritardoPer riuscire a completare questo piano serve tempo e programmazione e il Milan inizia ad avere le ore contate sotto questo punto di vista: quanto si potrà ancora aspettare prima di iniziare davvero a lavorare sul mercato? Il Diavolo è in tremendo ritardo e non ha figure che possano prendere decisioni per il presente e il futuro.
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