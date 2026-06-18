Siamo arrivati alla seconda metà di giugno e il Milan deve ancora trovare la sua nuova dirigenza (qui le news di mercato): è passato quasi un mese da quando Gerry Cardinale ha deciso di fare tabula rasa nel suo Milan e al momento è arrivato solo l'allenatore, senza alcun tipo di dirigente pronto a lavorare per la società. Il profilo di Krösche sembra quasi del tutto tramontato: il dirigente sembra destinato a restare all'Eintracht Francoforte e il Milan è di fatto costretto a iniziare di nuovo il casting, con il tempo che scorre inesorabile.

Nuovo Direttore Tecnico Milan: da José Boto a Kehl, tutti i candidati

Occhio al profilo di José Boto , oggi al Flamengo, che ha avuto già un rapporto con Amorim in passato (hanno lavorato insieme al Benfica).

, oggi al Flamengo, che ha avuto già un rapporto con Amorim in passato (hanno lavorato insieme al Benfica). Nelle scorse settimane, il Milan aveva sondato il profilo di Devin Ozek : ora potrebbe tornare di moda.

: ora potrebbe tornare di moda. Sullo sfondo l’ex Borussia Dortmund Sebastian Kehl , mentre è stato proposto Jason Ayto , reduce dall’esperienza al Brighton.

, mentre è stato proposto , reduce dall’esperienza al Brighton. Richard Hughes, direttore sportivo del Liverpool resta improbabile in questo momento.

La strategia di Cardinale e Ibrahimovic per il casting societario

Come cambia il Milan di Ruben Amorim: le richieste sul mercato

In difesa serve almeno un rinforzo che sappia impostare dal basso e che sia più tecnico.

e che sia più tecnico. A centrocampo potrebbe arrivare un mediano fisico e difensivo, mentre in attacco manca una prima punta importante che possa garantire al Milan una stagione da circa 20 gol in una stagione.

Il fattore tempo: il Milan è in tremendo ritardo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan fa sapere che ci sono altri candidati a diventare il nuovo direttore tecnico del Diavolo che si sono espressi favorevolmente per Amorim che è diventato il nuovo allenatore dei rossoneri.Tantissimi nomi per un casting che ora sembra dover ripartire quasi da capo e viste le modalità di Cardinale e Ibrahimovic, potrebbe anche durare molto: il Milan sta preferendo fare vari incontri telematici per poi restringere il cerchio e prendere una decisione finale dopo altri confronti. La speranza è che la società abbia in testa già un piano fatto e finito per non perdere ulteriore tempo.Il Milan di Ruben Amorim dovrà cambiare molto rispetto a quello di Massimiliano Allegri: il portoghese ha bisogno di giocatori adatti al suo gioco e non in tutti i reparti ci sono dei profili perfetti per lui.Per riuscire a completare questo piano serve tempo e programmazione e il Milan inizia ad avere le ore contate sotto questo punto di vista: quanto si potrà ancora aspettare prima di iniziare davvero a lavorare sul mercato? Il Diavolo è ine non ha figure che possano prendere decisioni per il presente e il futuro.