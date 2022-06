Difesa, Ziyech e De Ketelaere: le ultime sui movimenti di mercato del Milan

Intervenuto nel corso del telegiornale di Sportmediaset, Daniele Miceli ha fatto il punto sul mercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "La scorsa notte il Newcastle ha alzato l'offerta per Botman, il Milan non ha rialzato e il giocatore ha ceduto alle avances degli inglesi. Per la difesa piacciono Saliba e Thiaw mentre per il centrocampo si pensa sempre a Renato Sanches. L'offerta del Psg è meno alta di quella del Milan ma potrebbe rilanciare da un momento all'altro. L'alternativa è Douglas Luiz".