Mercato Milan – Dalla Svezia: Botman sfuma, ecco l’ipotesi low cost

Un tira e molla lunghissimo, un interesse manifestato a gennaio e un trasferimento che sembrava soltanto rimandato alla sessione estiva di mercato. Sven Botman, il grande obiettivo del Milan per la difesa, ha rotto gli indugi e ha scelto il Newcastle. L'olandese ha sempre manifestato la volontà di trasferirsi in rossonero, ma ci sono state tante variabili a mettersi di traverso perché l'operazione andasse a buon fine. Innanzitutto il cambio di proprietà che, come ammesso dal presidente rossonero Paolo Scaroni, ha rallentato tutte le trattative, compresi i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara.