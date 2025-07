Di Marzio: “Ricci al Milan, ecco quando ci saranno le visite mediche”

Samuele Ricci si sta per trasferire dal Torino al Milan in questa sessione estiva di calciomercato: le ultime news da Gianluca Di Marzio

Samuele Ricci si sta per trasferire dal Torino al Milan in questa sessione estiva di calciomercato per 25 milioni di euro, bonus inclusi (23+2): al giocatore, un contratto di quattro anni (scadenza 30 giugno 2029) con opzione sulla quinta stagione per uno stipendio di poco più di 2 milioni di euro netti a stagione a salire.