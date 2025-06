Di Marzio: “Milan, Xhaka è caro. Ora focus su Theo Hernandez!”

"Il Milan sta valutando se affondare su Granit Xhaka, perchè ad oggi la richiesta economica del Bayer è fuori portata per il Milan, che non vorrebbe spendere così tanto per un centrocampista over 30. Vedremo se ci saranno nuovi aggiornamenti settimana prossima, ma il Milan oggi ha preferito concentrarsi sulla questione Theo"