Di Marzio: “Milan su Renato Sanches. La Lazio parla con Romagnoli”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili movimenti di mercato del Milan tra acquisti e cessioni

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Gianluca Di Marzio ha parlato delle possibili entrate ed uscite del Milan nel mercato estivo. In particolar modo, si è soffermato sui profili di Renato Sanches , centrocampista portoghese del Lille , e Alessio Romagnoli, capitano rossonero in scadenza a giugno. Queste le sue dichiarazioni.

Su Renato Sanches : "Il Milan ha provato a prendere Renato Sanches a gennaio, ci riproverà nelle prossime settimane. Su Renato Sanches c'è anche la Juventus molto interessata, perché cerca un giocatore con quelle caratteristiche per aumentare ordine e fisicità in mezzo al campo. Sarà una bella sfida tra Milan e Juventus".

Su Romagnoli: "L'ingaggio attuale di Romagnoli con il Milan non è contemplato come cifra dal futuro della società. La dirigenza gli ha fatto una proposta più bassa ma il giocatore sarebbe libero di andare altrove. La Lazio sta parlando concretamente con il giocatore e tra un mese e mezzo potrebbero firmare con la nuova società. Non ci sono ancora firme però". Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>