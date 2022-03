Calciomercato Milan – Duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber

Il calciomercato estivo partirà soltanto il prossimo 1° luglio, ma il Milan inizia già a portarsi avanti con il lavoro. La squadra rossonera, grazie al lavoro dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara negli uffici di 'Casa Milan' ed a quello di mister Stefano Pioli sul campo, è tornata competitiva in Serie A. Lo dimostra il primo posto attuale in classifica. Per tornare, però, a fare paura anche in Champions League, servirà qualche rinforzo di assoluta qualità. Soprattutto in attacco.