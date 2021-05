Depay: “Barcellona? Ci sono anche altre squadre”. Milan e Roma vigili

Memphis Depay, attaccante in scadenza di contratto con l'Olympique Lione, è corteggiato da tante squadre in Europa. Milan incluso

Daniele Triolo

Memphis Depay, classe 1994, attaccante olandese in scadenza di contratto con l'Olympique Lione, sta decidendo la soluzione migliore per il suo futuro. Di certo, lascerà i francesi. Ecco cosa ha detto Depay ai microfoni de 'L'Équipe': "Quando sono arrivato qui avevo solo 23 anni: sono cambiato e cresciuto, qui sono diventato un uomo. Ho molti ricordi, questa è casa mia. Pensare che domenica sarà la mia ultima partita qui mi rattrista, ma la mia famiglia e i miei amici saranno sempre con me".

Depay, in un primo momento, sembrava diretto al Barcellona. Il club catalano, però, sta per prendere Sergio Agüero, che si svincolerà dal Manchester City. Quindi il futuro torna in discussione. "Voglio mostrare le mie qualità nel più grande club possibile, nel più grande campionato possibile. Sono pronto a fare un passo. Barcellona? So del loro interesse, ma ci sono anche altri club", ha detto Depay. Il 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina riportava l'interesse della Roma, giacché Tiago Pinto, direttore sportivo giallorosso, è un suo grande estimatore.

Occhio, però, perché il Milan non ha mai mollato la presa su Depay. Il club di Via Aldo Rossi, in caso di qualificazione in Champions League, potrebbe riallacciare i contatti con la SEG, agenzia che ne cura gli interessi, per valutare la possibilità di un suo ingaggio. Con la Champions e con Zlatan Ibrahimovic in squadra, i rossoneri potrebbero offrire tutt'altro tipo di prospettiva a Depay ... Milan, altra pista per il post Donnarumma: le ultime >>>