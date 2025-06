Dalla Svizzera: “Jashari-Milan: oggi incontro con Tare”. Spunta il prezzo

Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questo calciomercato estivo? La notizia, già virale in Italia, è confermata anche da fonti svizzere

Nelle ultime ore, in Italia, si è sparsa la voce che vuole Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero di origini macedoni in forza al Bruges, tra i principali obiettivi del Milan in questa finestra di calciomercato.