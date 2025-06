Calciomercato Milan, per la mediana fari puntati anche su Jashari

Nazionale elvetico, per lui - oltre al Milan - si sono già mossi due top club della Bundesliga , il Bayer Leverkusen e il Borussia Dortmund . Di lui si dice che presto finirà per costare 35 milioni di euro e qualcuno ha già scritto che per la 'Nati' rossocrociata sarà l'erede designato proprio di Xhaka.

È cresciuto molto nell'ultima stagione in Belgio, al Bruges

Mancino, ottima tecnica e tanta corsa, nelle ultime due partite della Svizzera, contro Messico e Stati Uniti d'America, Jashari ha fornito 2 assist, tanto per non perdere l'abitudine. Nell'ultima stagione, con il Bruges, per lui 4 gol e 6 assist in 52 partite in tutte le competizioni disputate (11 presenze in Champions League).