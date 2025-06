Non c'è ancora un accordo tra le due parti, ma è probabile che il brasiliano partirà già in questa sessione di calciomercato. Questo considerando anche l'apporto non sempre positivo che ha dato al club rossonero. Nelle 17 partite che ha disputato non ha messo a referto né gol ed assist ed ha giocato 1382 minuti, per una media di 80 minuti a gara. Forse questi numeri hanno convinto il club e anche lo stesso giocatore a lasciare Milanello in questa finestra trasferimenti.