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Dai sogni di calciomercato ai giovani: ecco le piste per il nuovo attaccante del Milan

Dai sogni di calciomercato ai giovani: ecco le piste per il nuovo attaccante del Milan
Il Milan cerca il nuovo attaccante sul calciomercato: dai sogni Vlahovic e Lewandowski fino alle piste 'fattibili' e i giovani nel mirino del club. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A prescindere da chi sarà il nuovo allenatore (qui tutte le notizie), il Milan dovrà andare alla ricerca di un nuovo attaccante. Camarda tornerà dal prestito al Lecce, ma è probabile che possa di nuovo partire per cercare continuità. Potrebbe anche restare, ma non partirebbe come uno dei titolari, almeno all'inizio. Santiago Gimenez è destinato a salutare Milanello, mentre Nkunku potrebbe anche rimanere, ma è chiaro che non possa giocare come riferimento unico in attacco, piuttosto come supporto alle spalle proprio di una prima punta. Il nuovo attaccante sarà la priorità del calciomercato rossonero per l'ennesima sessione. Chi gestirà il Milan non potrà permettersi altri errori in questo ruolo.

Gli errori del passato: da Giroud e Bacca alle ultime stagioni

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Nelle scorse stagioni il Milan ha speso tantissimi soldi per giocatori che poi non hanno pagato: per fare degli esempi pensiamo a Okafor, Morata, Gimenez, lo stesso Nkunku e tanti altri ancora. Le ultime prime punte che hanno lasciato il graffio in rossonero a suon di gol restano Olivier Giroud e Carlos Bacca. Facile capire come sia fondamentale non sbagliare il prossimo investimento che sarà per forza di cose sostanzioso: in Europa le prime punte non crescono sugli alberi e chi le ha se le fa giustamente pagare caro.

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I possibili obiettivi per l'attacco del Milan

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Quali potrebbero essere gli obiettivi per l'attacco del Milan?

La categoria 'sogni': i parametri zero

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  • Vlahovic e Lewandowski: restano ancora vive le piste Vlahovic e Lewandowski. Entrambi sono liberi di firmare con chi vogliono, ma restano gli ostacoli pesanti delle possibili richieste di stipendio che potrebbero essere molto alte e fuori dal tetto salariale del Milan. Questi due nomi li possiamo classificare nella categoria 'sogni'.

    • I profili con esperienza europea e costi accessibili

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  • Mateta: passiamo a profili con esperienza europea che possono rientrare nei costi del Milan. Si parte ovviamente con Mateta, già cercato a gennaio e in scadenza di contratto nel 2027. Potrebbe costare meno di 30 milioni di euro.

  • Sorloth: Sorloth è un altro attaccante in linea con le spese dei rossoneri, ma è vicino alla Juventus.

  • Guirassy, Nunez e Gabriel Jesus: Guirassy del Borussia Dortmund, Darwin Nunez (se dovesse rinunciare a una buona fetta del suo stipendio) e Gabriel Jesus. Il brasiliano è in scadenza nel 2027 e l'Arsenal potrebbe liberarlo per meno di 30 milioni di euro, una situazione simile a quella di Mateta.

    • La terza opzione: i giovani di prospettiva

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    Terza opzione i giovani di prospettiva: il Milan potrebbe investire tanti milioni per giocatori giovani, che magari devono dimostrare ancora molto, ma che potrebbero crescere ed esplodere con la maglia rossonera.

  • Tresoldi: in questo caso il primo nome potrebbe essere quello di Tresoldi del Bruges. Classe 2004 che ha chiuso il campionato segnando 13 reti con tre centri anche in Champions League.

  • Franculino: un altro nome già accostato al Milan è quello di Franculino. Anche lui classe 2004, che gioca con il Midtjylland. 16 gol in campionato con 3 reti in Europa League.

    • Ovviamente molto dipenderà anche dalla dirigenza e dal nuovo allenatore del Milan, ma questi potrebbero essere la rosa dei nomi da cui uscirà il nuovo attaccante del Milan.

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