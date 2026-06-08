A prescindere da chi sarà il nuovo allenatore ( qui tutte le notizie ), il Milan dovrà andare alla ricerca di un nuovo attaccante . Camarda tornerà dal prestito al Lecce, ma è probabile che possa di nuovo partire per cercare continuità. Potrebbe anche restare, ma non partirebbe come uno dei titolari, almeno all'inizio. Santiago Gimenez è destinato a salutare Milanello , mentre Nkunku potrebbe anche rimanere, ma è chiaro che non possa giocare come riferimento unico in attacco, piuttosto come supporto alle spalle proprio di una prima punta. Il nuovo attaccante sarà la priorità del calciomercato rossonero per l' ennesima sessione . Chi gestirà il Milan non potrà permettersi altri errori in questo ruolo.

Gli errori del passato: da Giroud e Bacca alle ultime stagioni

Nelle scorse stagioni il Milan ha speso tantissimi soldi per giocatori che poi non hanno pagato: per fare degli esempi pensiamo a Okafor, Morata, Gimenez, lo stesso Nkunku e tanti altri ancora. Le ultime prime punte che hanno lasciato il graffio in rossonero a suon di gol restano Olivier Giroud e Carlos Bacca. Facile capire come sia fondamentale non sbagliare il prossimo investimento che sarà per forza di cose sostanzioso: in Europa le prime punte non crescono sugli alberi e chi le ha se le fa giustamente pagare caro.