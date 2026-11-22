Novità importanti sul futuro di Christian Comotto, che a gennaio potrebbe lasciare il Milan in prestito per giocare con maggiore continuità. Oltre alla possibilità di un'esperienza in bassa Serie A, resta viva anche l'opzione di un ritorno in Serie B, dove il classe 2008 ha già giocato la scorsa stagione con la maglia dello Spezia. Secondo quanto riportato dal giornalista di 'Sportitalia' Luca Cilli sul proprio account X, anche il Modena sarebbe interessato al centrocampista rossonero.

La stagione di Comotto in Serie B

Nonostante la complicata annata dello

, culminata con la

dalla Serie B alla Serie C, il percorso di

in cadetteria è stato ampiamente positivo:

Presenze total i: 30 partite disputate tra campionato cadetto e Coppa Italia.

i: 30 partite disputate tra campionato cadetto e Coppa Italia. Minutaggio : 1.350 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco.

: 1.350 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco. Contributo e caratteristiche: un assist a referto, abbinato a doti di corsa, sostanza e una cifra tecnica fuori dal comune per la sua età.

Calciomercato Milan: Comotto, il Modena non è l'unica opzione

Serie A o Serie B? Cosa fare con Comotto

Laè un'opzione da tenere in considerazione, ma non mancano gli estimatori anche in. Come anticipato danei giorni scorsi, ilha manifestato il proprio interesse per. Ad ogni modo, ilnon ha intenzione di privarsi a titolo definitivo del classe 2008: l'unica soluzione possibile è il prestito secco o con diritto di controriscatto a condizioni favorevoli.Se l'obiettivo è giocare con continuità, in Serie Bavrebbe più possibilità di farlo. Ilè una squadra che gioca per non retrocedere e trovare spazio rischia di essere complicato per un ragazzo con appena 2 presenze in Serie A. Nelle prossime settimane, il classe 2008, il suo entourage e ilsi siederanno a un tavolo per capire quale sia la strada migliore da intraprendere.