C'è anche il Modena sulle tracce di Christian Comotto: prestito in Serie B per il centrocampista del Milan? Le alternative e i possibili sviluppi
Novità importanti sul futuro di Christian Comotto, che a gennaio potrebbe lasciare il Milan in prestito per giocare con maggiore continuità. Oltre alla possibilità di un'esperienza in bassa Serie A, resta viva anche l'opzione di un ritorno in Serie B, dove il classe 2008 ha già giocato la scorsa stagione con la maglia dello Spezia. Secondo quanto riportato dal giornalista di 'Sportitalia' Luca Cilli sul proprio account X, anche il Modena sarebbe interessato al centrocampista rossonero.
La stagione di Comotto in Serie BNonostante la complicata annata dello Spezia, culminata con la retrocessione dalla Serie B alla Serie C, il percorso di Comotto in cadetteria è stato ampiamente positivo:
- Presenze totali: 30 partite disputate tra campionato cadetto e Coppa Italia.
- Minutaggio: 1.350 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco.
- Contributo e caratteristiche: un assist a referto, abbinato a doti di corsa, sostanza e una cifra tecnica fuori dal comune per la sua età.
Calciomercato Milan: Comotto, il Modena non è l'unica opzioneLa Serie B è un'opzione da tenere in considerazione, ma non mancano gli estimatori anche in Serie A. Come anticipato da PianetaMilan nei giorni scorsi, il Genoa ha manifestato il proprio interesse per Comotto. Ad ogni modo, il Milan non ha intenzione di privarsi a titolo definitivo del classe 2008: l'unica soluzione possibile è il prestito secco o con diritto di controriscatto a condizioni favorevoli.
Serie A o Serie B? Cosa fare con ComottoSe l'obiettivo è giocare con continuità, in Serie B Comotto avrebbe più possibilità di farlo. Il Genoa è una squadra che gioca per non retrocedere e trovare spazio rischia di essere complicato per un ragazzo con appena 2 presenze in Serie A. Nelle prossime settimane, il classe 2008, il suo entourage e il Milan si siederanno a un tavolo per capire quale sia la strada migliore da intraprendere.
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