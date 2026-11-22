Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla formazione

Sui compagni che non riescono ad aiutare Ramos perchè troppo finalizzatori

"Abbiamo bisogno di tempo per allenare questo aspetto e a volte cambiamo un po' perché abbiamo avuto degli infortuni che hanno modificato il nostro modo di giocare. Quindi ci serve tempo per lavorare su ogni principio. Le caratteristiche dei giocatori sono importanti, ma Rabiot è un giocatore che può portare gol, Pulisic può portare gol, Moreira può portare gol e lo ha dimostrato contro l'Inter. Quindi contano più i principi della squadra, la rotazione della squadra, che le caratteristiche dei giocatori"

Nel terzo offensivo

"Penso che dobbiamo vederlo durante la partita: difficile dirlo adesso. Potrete vederlo in campo: possiamo fare meglio nelle corse all'indietro e sulle posizioni"

"È strano vederlo. Cercheremo di capire subito visto che è la prima volta che giocano così, ma è come ho detto tante settimane fa: gli allenatori sono davvero intelligenti e sanno come adattarsi all'avversario. C'è molta conoscenza in questo campionato ed è divertente, ma l'altra faccia della medaglia è che dobbiamo essere pronti a tutto"