E' ufficiale il trasferimento di al Como di Samuele Ricci, che lascia il Milan in prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più uno di bonus. A pochi istanti dalla firma sul contratto, il centrocampista classe 2001 ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sui canali ufficiali della società lariana.

Como, le prime parole di Ricci

“Mi hanno parlato benissimo del gruppo di lavoro e dello staff, ho colto al volo quest’occasione per mettermi in mostra. Mi reputo un calciatore tatticamente intelligente, ci ho lavorato molto e penso di essere migliorato molto negli anni. Vi faccio un grande saluto e non vedo l’ora di vedervi allo stadio”.

La 'benedizione' di Fabregas

“Samuele è un giocatore che conosciamo bene. Ha grande qualità tecnica, intelligenza e capacità di gestire il pallone. Sono convinto che le sue caratteristiche si sposino bene con il nostro modo di giocare e che possa darci molto. Siamo felici di averlo con noi e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme”.

La stagione di Ricci al Milan

Presenze: 31

31 Gol: 1

1 Assist: 4

4 Passaggi riusciti: 583 (90,1%)

583 (90,1%) Grandi occasioni create: 5

si è dichiarato impaziente di mettersi in mostra, descrivendo le caratteristiche principali del suo calcio:Oltre alle parole di, nel comunicato diramato dalsono presenti anche alcune dichiarazioni diIl tecnico spagnolo ha elogiato le qualità del classe 2001, considerate perfette per lo stile di gioco della propria squadra:Arrivato il 3 luglio 2025 dal Torino per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus,non è riuscito a trovare continuità con la maglia del. Le presenze da titolare sono soltanto 11, per un totale di. Di seguito, alcune statistiche interessanti della sua annata in maglia rossonera: